الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية لعرض بيراميدز لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي: كشف مصدر مسؤول التفاصيل المالية للعرض المقدم من نادي بيراميدز لرمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي. وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق أن رمضان صبحي أصبح خارج حسابات النادي بعدما أخطرهم برغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز. Advertisements وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن العرض المالي المقدم لرمضان صبحي 80 مليون جنيه في 3 مواسم. وكان مصدر قد سبق وصرح ليلا كورة، أن بيراميدز توصل لاتفاق مبدئي مع رمضان صبحي لينتقل لصفوفه خلال الموسم الجديد. وصرح رمضان صبحي ليلا كورة أنه قام بجمع متعلقاته الشخصية من النادي الأهلي استعداداً للعودة لانجلترا للتواجد مع هدرسفيلد لحين حسم موقفه.

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