الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي:

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي أبلغهم برغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشار توفيق ـ عبر تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء ـ إلى أن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا أوربيًا يحقق طموحاته.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي:"المفاوضات مع هدرسفيلد تأخرت في البداية بعض الوقت؛ لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني ولكن هدرسيفلد طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني".

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وتابع أمير توفيق:"نظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد ثم تلقى الأهلي موافقة من هدرسفيلد على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه الماليه ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير".

واسترسل:"وبناءً على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوربي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها".

وأتم توفيق تصريحاته:"وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا رأي النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، إلا ان أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".