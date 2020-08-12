مصدر لمصراوي: بيراميدز يتوصل لاتفاق لضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول أن رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، أن اللاعب توصل لاتفاق مبدئي مع نادي بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد صرح لمصراوي في وقت سابق أنه قام بجمع متعلقاته من النادي الأهلي استعداداً للعودة لإنجلترا خلال الساعات المقبلة ليتواجد في تدريبات هدرسفيلد.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن نادي بيراميدز توصل لاتفاق مبدئي مع رمضان صبحي من أجل التعاقد معه بشكل نهائي خلال الموسم الجديد.

يُذكر أن مصدر في النادي الأهلي قد صرح في وقت سابق أنه قد يتم حسم موقف رمضان صبحي قبل سفره لانجلترا حال تم الوصول لاتفاق نهائي مع اللاعب وناديه.