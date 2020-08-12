أول تعليق من رمضان صبحي لـ"الخليج 365" بعد اقتراب عودته لـ"إنجلترا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، إنه يستعد للعودة لإنجلترا خلال الساعات المقبلة للانضمام لتدريبات ناديه.

وصرح مصدر في النادي الأهلي أن المفاوضات مع هيدرسفيلد مستمرة، وقد يتم حسم موقف اللاعب قبل سفره.

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وأشار رمضان صبحي في تصريحات لـ"الخليج 365" "تواجدت في النادي الأهلي في الساعات الماضية وجمعت متعلقاتي الشخصية".

واختتم "خلال ساعات سوف أنهي كل الإجراءات المتعلقة بالعودة لإنجلترا للتواجد في تدريبات الفريق الفترة المقبلة".

جدير بالذكر، أن رمضان صبحي لم يتواجد في قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأخيرة في الدوري.