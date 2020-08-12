وكيل إمونيكي لمصراوي: قدمنا شكوى للفيفا ضد المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد أحمد عباس ويكل مانويل إيمونيكي المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أنهم تقدموا بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي لعدم حصول المدرب على مستحقاته.

وقال وكيل إيمونيكي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "تقدمنا بشكوى ضد نادي مصر للمقاصة في الفيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ شهر فبراير الماضي".

وأضاف: "ايمانويل حصل على أموال بسيطة منذ تعاقده مع المقاصة، والشكوى تشمل تعاقد النادي مع مدرب آخر دون إنهاء التعاقد معه".

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وواصل عباس: "عندما تم التعاقد مع مدرب جديد إدارة النادي اتفقت معنا على استمرار ايمانويل ليكون مسؤول عن جميع قطاعات الكرة بالنادي لعمل منظومة محترفة ووافقنا".

وتابع: "منذ أن جاءت جائحة فيروس كورونا لم يحصل ايمانويل على أي مستحقات مالية".

واختتم وكيل إيمونيكي تصريحاته: "عقدنا معهم أكثر من جلسة وتوصلنا لأكثر من إتفاق، ولكن الأمور تغيرت أكثر من مرة لذلك قررنا اللجوء لفيفا".