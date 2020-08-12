"الخليج 365" يوضح.. موقف الأهلي بعد استعداد رمضان صبحي للعودة لـ"إنجلترا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي مستمر، والحسم قد يكون قبل عودة اللاعب لإنجلترا.
وكان مصدر مقرب من رمضان صبحي قد أشار لمصراوي في وقت سابق إلى أن اللاعب جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعداداً للعودة لإنجلترا.
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "استعداد رمضان صبحي للعودة لإنجلترا لا يعني توقف مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد من أجله".
وأضاف "المفاوضات مستمرة والأهلي قد يحسم كل الأمور قبل عودة اللاعب لإنجلترا".
جدير بالذكر، أن رمضان صبحي لم يتواجد في قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأخيرة في الدوري.
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