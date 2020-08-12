رسميًا.. جاكسون موليكا ينضم لستاندر دو لياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي مازميبي الكونغوالي عن انتقال لاعب الصاعد جاكسون موليكا إلى ستاندر دو لياج البلجيكي بعد ارتباط اسمه بالأهلي خلال الأشهر الماضية.

وقال الموقع الرسمي لنادي مازيمبي أن مهاجم الفريق انتقل بشكل رسمي إلى ستاندر دو لياج ليبدأ مشواره في القارة الأوروبية، حيث سيلعب في صفوف الفريق البلجيكي لمدة 4 سنوات مقبلة.

واستطاع جاكسون موليكا أن يلفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية ومن بينها فرنسية وبلجيكية وتركية، قبل أن يظهر ستاندر دو لياج بخدمات اللاعب.

ولعب صاحب الـ20 عامًا الفرنسي خلال مسيرته 30 مباراة في دوري الأبطال واستطاع أن يسجل 14 هدفًا وصنع 4 أخرى.