لاعب برشلونة يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن جان كلير توديبو لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكتب توديبو تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلاً بالجميع، أود إعلامكم أنه تم تشخيصي بأنني مصاب بفيروس كورونا".

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وأضاف: "أنا أشعر بأنني بخير، أنا الآن أجلس في المنزل تبعاً لبروتوكول وزارة الصحة".

واختتم لاعب برشلونة: "أود أن أعود إلى التدريبات، ولكن الآن وقت البقاء في المنزل، حتى ينتهي هذا الفيروس".

جدير بالذكر أن توديبو لعب في صفوف نادي شالكه الألماني على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من برشلونة.