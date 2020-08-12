خاص| رمضان صبحي يغادر الأهلي ويستعد للعودة لـ"إنجلترا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد أن اللاعب يستعد للعودة لإنجلترا خلال الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد سبق وأعلن أنه وصل لمراحل متقدمة من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من ناديه الإنجليزي من أجل استكمال الموسم الحالي أيضًا.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن رمضان صبحي جمع بعض متعلقاته الشخصية من النادي استعدادًا للعودة لإنجلترا لينضم لتدريبات فريقه هيدرسفيلد لحين حسم موقفه.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق من جانب الأهلي ورمضان صبحي وهيدرسفيلد بشأن مصير اللاعب.
جدير بالذكر، أن رمضان صبحي لم يتواجد في قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأخيرة في الدوري.
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