مدرب الزمالك يعقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم على هامش المران الجماعي للأبيض المقام على ملعب النادي أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وحرص المدرب الفرنسي على منح اللاعب بعض النصائح الفنية من أجل تنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقام كارتيرون بتشجيع اللاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة، وذلك في ظل حرصه على دعم جميع لاعبي الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة.
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