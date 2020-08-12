مران خفيف للاعبي الزمالك المشاركين في مباراة الاتحاد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا بمواجهة الاتحاد السكندري، بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران اليوم على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد أمير عبد العزيز المجموعة في مران اليوم،

حيث خضعوا لبعض التدريبات بدون الكرة وبالكرة خلال المران، بينما خاض باقي اللاعببن المران بشكل طبيعي.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الحصول على راحة من المران الجماعية لمدة يوم واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة مصر المقاصة التي ستقام بعد أيام قليلة.