واصل اليوم الأربعاء الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة. ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز. منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز. وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري راحة من المران الجماعية لمدة يوم واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة مصر المقاصة التي ستقام بعد أيام قليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.