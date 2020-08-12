رئيس بايرن ميونخ يكشف خطة القبض على ميسي أمام برشلونة

لم يخف كارل رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إعجابه الشديد بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قبل موقعة الفريقين مساء الجمعة بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية: احترم كثيرا ميسي فهو يملك قدرات ربما

لايملكها غيره في هذا الكوكب فهو قادر على الحسم في اي وقت وتحب عن تشاهده دائما لأنه يكسبك متعة الساحرة المستديرة.

وأضاف: ميسي لاعب لديه حلول كثيرة ويريد الاستمتاع بالكرة وإذا نجحنا في تقليص

هذه المتعة ستكون هناك فرصة لبايرن.

وتوج كل من بايرن ميونخ وبرشلونة بلقب البطولة الأوروبية خمس مرات، وهما الفريقان الوحيدان اللذان سبق لهما التتويج باللقب، بين جميع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسوف تقام البطولة المصغرة وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 23 أغسطس الجاري.