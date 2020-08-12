الأهلي: رمضان صبحي خارج حسابتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال أن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته.

وأستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.

لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.. ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون

ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك بأستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الأنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.

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وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الأتفاق على حقوقه الماليه.. ولكن بعدما ابلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل اعماله نادر شوقي أرجاء اتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.

وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من

هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى ان يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب امير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها.

وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الأرتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها.

إلا ان أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي .