يد الزمالك يفوز على الطيران وديًا

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز في أولي مبارياته الودية علي فريق الطيران بنتيجة 42/22 بالمواجهة التي جمعت بينهما اليوم . وأجرى الفريق مباراته الودية على صالة نادى المركز الأولمبي بالمعادى، وخاض الجهاز الفني المباراة بجميع لاعبي الفريق للوقوف علي مستواهم قبل استئناف النشاط الرياضي وذلك بعد التوقف بسبب جائحة علي مستواهم قبل استئناف النشاط الرياضي وذلك بعد التوقف بسبب جائحة كورونا يقود الفريق فنيا حسين ذكي مديرًا فنيا وحسن يسرى مدرب عام .

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