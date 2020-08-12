أيمن المزين يوجه رسالة لمسئولي نادي طنطا

وجه أيمن المزين رسالة إلى مسئولي نادي طنطا بعد رحيله عن تدريب فريق الكرة الأول والاستعداد لخوض تجربة جديدة . وقال المزين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: " أتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة نادى طنطا برئاسة الأستاذ فايز عريبى عن الفتره التى قضيتها معهم فى الإدارة الفنيه للفريق الأول ". فيس بوك: " أتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة نادى طنطا برئاسة الأستاذ فايز عريبى عن الفتره التى قضيتها معهم فى الإدارة الفنيه للفريق الأول ". وأضاف المزين: " كنت سببآ من أسباب الصعود للدورى الممتاز، متمنيآ لهم كامل التوفيق فيما هو قادم، وإلى خطوه جديده ونجاح جديد بأذن الله تعالى ".

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