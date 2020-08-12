تعرف على حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء تعيين الحكم السلوفيني دامير سكومينا لإدارة المباراة النارية بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني بعد غد الجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وشارك "سكومينا" 44 عاما في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بجانب أكثر من مباراة لكل من الفريقين ومنها مواجهة مباشرة بين الفريقين نفسهما عندما فاز بايرن على مضيفه الفريقين ومنها مواجهة مباشرة بين الفريقين نفسهما عندما فاز بايرن على مضيفه برشلونة 3 - صفر في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال وتأهل للنهائي بالفوز على برشلونة 4 - صفر في مجموع المباراتين ، مما يعطى البايرن دافعا معنويا . وخلال نفس الموسم ، توج بايرن باللقب الأوروبي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي أوروبي خالص للبطولة ليكمل الفريق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكس. ودور الثمانية للبطولة يقام هذا الموسم بشكل مختلف عن 2013 حيث يقام من مباراة واحدة فقط بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" التي أوقفت فعاليات الموسم الأوروبي لمدة تزيد عن الخمسة شهور.

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