عمر السومة: أتمنى التتويج بلقب هداف الدوري السعودي

أبدى النجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي أمنياته بالتتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم . وقال اللاعب في تصريحات صحفية: " أتمنى التتويج بلقب هداف الدوري، لكن هذا الأمر يتطلب لمزيد من العمل في ظل تصدر حمدالله وتألق جوميز ". يتطلب لمزيد من العمل في ظل تصدر حمدالله وتألق جوميز ". وأضاف: " من المحزن مشاهدة الاتحاد وهو يعيش تلك الصعوبات الكبيرة، إنه فريق كبير ولديه جماهير مميزة ".

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