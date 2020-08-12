بث مباشر | شاهد الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة الكلاسيكو “الترجي والصفاقسي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري التونسي.

تُنقل مباراة “الترجي والصفاقسي” على القناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “عبد الرحمن العش”، كما تنقل على قناة الكأس 1 القطرية بصوت المعلق “هيكل الصغير”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، 17:10 بتوقيت تونس، 20:10 بتوقيت مصر، 21:10 بتوقيت السعودية، على الملعب الاولمبي برادس.

يحتل “الترجي” صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 48 نقطة، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني “الاتحاد المنيستري” وصل إلى 10 نقاط مع مباراة زائدة للأخير.

بينما يتواجد “الصفاقسي” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الثاني “الاتحاد المنيستري”، وبفارق 12 نقطة عن خصمه اليوم “الترجي”.

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