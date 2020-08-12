بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الكلاسيكو “الترجي والصفاقسي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري التونسي.

تُنقل مباراة “الترجي والصفاقسي” على القناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “عبد الرحمن العش”، كما تنقل على قناة الكأس 1 القطرية بصوت المعلق “هيكل الصغير”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، 17:10 بتوقيت تونس، 20:10 بتوقيت مصر، 21:10 بتوقيت السعودية، على الملعب الاولمبي برادس.

يحتل “الترجي” صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 48 نقطة، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني “الاتحاد المنيستري” وصل إلى 10 نقاط مع مباراة زائدة للأخير.

وخاض الترجي 18 مباراة بالدوري التونسي هذا الموسم، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 3، ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبوه 34 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف كثاني أقوى خط دفاع.

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بينما يتواجد “الصفاقسي” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الثاني “الاتحاد المنيستري”، وبفارق 12 نقطة عن خصمه اليوم “الترجي”.

ولعب الصفاقسي 18 مباراة في الدوري، حقق الانتصار في 11، وتعادل في 3، بينما هُزم في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدف.

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الترجي 0-0 الصفاقسي

????️الملعب الاولمبي برادس

????الدوري التونسي (الجولة 19)

⌚تبدأ في الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش.

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