مودريتش يستعد لتخفيض راتبه من أجل ريال مدريد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن رغبة لاعب لاعب وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، في البقاء داخل صفوف الميرنجي مع اقتراب عقده من نهايته في العام المقبل، لكنه مستعد لتقديم بعض التنازلات من أجل الريال.

وأوضحت الصحيفة أن مودريتش سيكون على استعداد لتخفيض راتبه، لتخفيف العبء المالي على النادي الإسباني، مما سيسمح له بالاستمرار، رغم تفكير إدارة ريال مدريد في تجهيز بديل له مع اقترابه من عامه الخامس والثلاثين.

ويستعد لاعب الوسط الكرواتي لمنافسة قوية في الموسم المقبل، مع اللاعب النرويجي الصاعد مارتن أوديجارد، الذي عاد للتو لصفوف ريال مدريد بعدما قضى موسما على سبيل الإعارة مع ريال سوسيداد.

Advertisements

وينتهي عقد مودريتش في يونيو 2021، لكن إدارة الريال تملك الخيار بالتجديد للكرواتي والإبقاء عليه لمدة عامين، للتدرج والانتقال السلس نحو المستقبل مع أوديجارد الذي سيمنح وقتا أطول للتطور مع ريال مدريد.

وتجدر الإشارة بأن لوكا مودريتش لعب دورا هاما في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، بعدما قاد الفريق لتحقيق 10 انتصارات في آخر 11 مباراة، بعد كثرة الشكوك حول قدرته على الاستمرار نظرا لغيابه في بداية الموسم بداعي الإصابة.

وفتحت إصابة مودريتش الباب لمشاركة فالفيردي بشكل أكبر، لكن اللاعب الكرواتي عاد بقوة ليستعيد مكانه الأساسي، وسجل 5 أهداف هذا الموسم، بعدما لعب 2631 دقيقة في مختلف البطولات، متفوقا على العديد من زملائه مثل: مارسيلو (1،854) ، فينيسيوس جونيور (1،817) وإيدين هازارد (1545)، ويعتبر أحد قادة الفريق في الوقت الحالي.

..