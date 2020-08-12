أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونجولي، عن انتقاله مهاجمه “جاكسون موليكا” إلى صفوف فريق ستاندارد لييج البلجيكي لمدة 4 مواسم مقبلة، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.
وكشف مازيمبي عبر موقعه الرسمي، عن انتقال موليكا إلى صفوف فريق ستاندارد لييج، بعد موافقة مويس كاتومبي، رئيس النادي على انتقاله إلى صفوف الفريق البلجيكي الذي دخل في مفاوضات لضم اللاعب خلال الساعات الماضية.
وأكد مازيمبي، أن نادي مازيمبي اتفق مع نادي ستاندارد لييج، واللاعب موليكا، بدون تدخل أي وسطاء في الصفقة، وهو ما سمح في النهاية بحسم الصفقة.
وتمنت إدارة مازيمبي، التوفيق لجاكسون موليكا في المغامرة الأوروبية التي كان يريدها اللاعب.
وأشار مسئولو مازيمبي، إلى أنهم يثقون في نجاح جاكسون موليكا، وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.
وكان ليل الفرنسي قد أبدي اهتمامه بضم جاكسون موليكا خلال الفترة الماضية من مازيمبي، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.
وكانت إدارة النادي الاهلي، تريد ضم موليكا، حيث كان أحد المطالب الأساسية للجهاز الفني بقيادة “رينيه فايلر”، لكن عدد اللاعبين الأجانب وطموحات اللاعب في خوض تجربة احترافية وراء تعطيل الصفقة.
..
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. مازيمبي يعلن انتقال جاكسون موليكا إلى ستاندارد لييج البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.