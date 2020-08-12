رسميًا.. مازيمبي يعلن انتقال جاكسون موليكا إلى ستاندارد لييج البلجيكي

أعلن نادي تي بي مازيمبي الكونجولي، عن انتقاله مهاجمه “جاكسون موليكا” إلى صفوف فريق ستاندارد لييج البلجيكي لمدة 4 مواسم مقبلة، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشف مازيمبي عبر موقعه الرسمي، عن انتقال موليكا إلى صفوف فريق ستاندارد لييج، بعد موافقة مويس كاتومبي، رئيس النادي على انتقاله إلى صفوف الفريق البلجيكي الذي دخل في مفاوضات لضم اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأكد مازيمبي، أن نادي مازيمبي اتفق مع نادي ستاندارد لييج، واللاعب موليكا، بدون تدخل أي وسطاء في الصفقة، وهو ما سمح في النهاية بحسم الصفقة.

وتمنت إدارة مازيمبي، التوفيق لجاكسون موليكا في المغامرة الأوروبية التي كان يريدها اللاعب.

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وأشار مسئولو مازيمبي، إلى أنهم يثقون في نجاح جاكسون موليكا، وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.

وكان ليل الفرنسي قد أبدي اهتمامه بضم جاكسون موليكا خلال الفترة الماضية من مازيمبي، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

وكانت إدارة النادي الاهلي، تريد ضم موليكا، حيث كان أحد المطالب الأساسية للجهاز الفني بقيادة “رينيه فايلر”، لكن عدد اللاعبين الأجانب وطموحات اللاعب في خوض تجربة احترافية وراء تعطيل الصفقة.

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