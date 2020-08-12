الزمالك: الدوري المصري لم يحسم نهائيًا.. وكارتيرون لم يطلب عودة الشيشيني

تحدث عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “حمادة أنور”، عن حقيقة عودة سامى الشيشيني إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، مؤكدًا بأن الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب عودته.

وكشف أنور في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر، أن هناك أخبارًا مغلوطة يتم تداولها عقب كل إخفاق، وبعد التعادل مع الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، خرجت المواقع الالكترونية لتؤكد عودة سامي الشيشيني لمنصب المدرب العام.

وأوضح:” باتريس كارتيرون لم يطلب إعادة الشيشيني، ولو طلب عودته بكل تأكيد لن تتأخر إدارة النادي في تلبية طلبه، وهو مدرب كبير، وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يطلب المدرب الفرنسي عودته من جديد”.

وحول عقوبة الـ100 ألف جنيه بعد لقاء الاتحاد السكندري، أوضح حمادة أنور:” المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه التوقيع أي عقوبة، وسيتم تطبيقها في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي”.

وأكمل: “مجلس الإدارة قام بتوفير كل الامكانيات ولدينا جهاز فني على مستوى عالٍ، واللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد، وخسارة النقطتين بالطبع سيؤثر علينا في مشوار الدوري، ونحن مطالبين بالمنافسة، ويجب عدم خسارة أي نقطة في الدور الثاني بالدوري، طالما المنافسة لازالت متاحة على لقب البطولة”.

Advertisements

الدوري لم يحسم بعد

وواصل:” فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة”.

وأضاف:”طالما الدوري لم يحسم رسميًا، لا زالت المنافسة موجودة، نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة”.

وتطرق للحديث عن ملف تجديد عقود حازم إمام ويوسف أوباما، وقال أنور:” ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة”.

واختتم: “حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد”.

..