مُحدث | جدول جميع صفقات الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي 2020

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يستعرض معكم موقع “الخليج 365” جميع صفقات الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي 2020، في جدول مُحدث أول بأول حتى اليوم الأخير من هذا السوق، في الموافق 5 أكتوبر 2020.
وتأخرت بداية سوق الانتقالات الصيفية هذا العام لمدة 18 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي علقت النشاط الرياضي في الفترة من مارس إلى منتصف يونيو الماضي.
وقررت رابطة الأندية الإسبانية المحترفة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفق توصيات الفيفا، تأجيل موعد بداية الميركاتو الاسباني هذا الصيف إلى يوم 18 يوليو، على أن تكون نهايته بعد شهرين و13 يومًا.
جدول الانتقالات يضم “الصفقات الرسمية فقط” مصحوبة بحالة كل صفقة “القيمة، الإضافات أو إعارة أو انتقال حر أو انتقال بقانون بوسمان“، مع إمكانية وجود رابط لكل صفقة حسب درجة أهميتها.
كما سيهتم “الخليج 365” بإدراج انتقالات اللاعبين العرب في أندية الدرجات الدنيا بإسبانيا “السيجوندا” وما أقل منها.
- قم بتحديث هذه الصفحة بشكل يومي ليصلك كل ما هو جديد عن سوق الانتقالات الصيفية في اسبانيا
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???? جدول محدث للميركاتو الاسباني 2020
|
اللاعب ????
|
انتقل من ↩️
|
انتقل إلى ✅
|
تفاصيل الصفقة ????
|
سيمون مورينو
|
فياريال
|
كارطاجينا
|
إعارة
|
داني باريخو
|
فالنسيا
|
فياريال
|
انتقال حر (اقرأ المزيد)
|
مارك بيدرازا
|
ريال مايوركا
|
أندورا
|
انتقال حر
|
مامادو كوني
|
ليجانيس
|
يوبين
|
500 ألف يورو
|
داني فيفيان
|
أثلتيك بلباو
|
ميرانديس
|
إعارة
|
فرانسيس كوكلين
|
فالنسيا
|
فياريال
|
6.5 مليون يورو (اقرأ المزيد)
|
سيكو جاساما
|
فوينلابرادا
|
بلد الوليد
|
انتهاء إعارة
|
خوان مونيوز
|
ألميريا
|
ليجانيس
|
انتهاء إعارة
|
إيجانسي ميكويل
|
جيرونا
|
خيتافي
|
انتهاء إعارة
|
ألبيرتو سورو
|
ريال سرقسطة
|
انتهاء إعارة
|
أنديرسون إيمانويل
|
فوينلابرادا
|
آلافيس
|
انتهاء إعارة
|
أليكس بلانكو
|
ريال سرقسطة
|
فالنسيا
|
انتهاء إعارة
|
ماكسيم جونالوس
|
روما
|
غرناطة
|
4 مليون يورو
|
برونو جونزاليس
|
ليفانتي
|
بلد الوليد
|
انتقال حر
|
ألفونس آريولا
|
ريال مدريد
|
باريس سان جيرمان
|
انتهاء إعارة
|
تاكيفوسا كوبو
|
ريال مدريد
|
فياريال
|
إعارة مقابل 2.5 مليون يورو (اقرأ المزيد)
|
ستيفن بلازا
|
بلد الوليد
|
طرازبون سبور
|
إعارة مقابل 100 ألف يورو
|
فيكتور جارسيا
|
بلد الوليد
|
ساباديل
|
إعارة
|
هودي أولياجا
|
أثلتيك بلباو
|
باراكالدو
|
انتقال حر
|
إيرميدين ديميروفيتش
|
آلافيس
|
فرايبورج
|
3.7 مليون يورو
|
آردا توران
|
جالطة سراي
|
انتقال حر
|
فيران توريس
|
فالنسيا
|
مانشستر سيتي
|
23 مليون يورو
|
لوكاس تورو
|
آينتراخت فرانكفورت
|
أوساسونا
|
2 مليون يورو
|
آندري راتيو
|
فياريال
|
أدون ديج هاج
|
إعارة
|
داني جوميز
|
ريال مدريد
|
ليفانتي
|
2.5 مليون يورو
|
كواسي سيبو
|
واتفورد
|
إيبيزا
|
تجديد اعارة
|
بابلو إنسوا
|
شالكه
|
هويسكا
|
انتهاء إعارة
|
آلفارو نيجريدو
|
النصر الإماراتي
|
قاديش
|
انتقال حر
|
آلفارو خيمينيز
|
بيرمنجهام سيتي
|
قاديش
|
2.7 مليون يورو
|
أنتوني لوزانو
|
جيرونا
|
قاديش
|
2.5 مليون يورو
|
فيليب مالباسيتش
|
تينيريفي
|
قاديش
|
1 مليون يورو
|
داني سوتريس
|
سالامانكا
|
قاديش
|
انتقال حر
|
جاسبر باناديرو
|
الوحدة الإماراتي
|
قاديش
|
انتقال حر
|
إيفان أليخو بيرلاتا
|
خيتافي
|
قاديش
|
2 مليون يورو
|
خورخي بومبو
|
ريال سرقسطة
|
قاديش
|
1.2 مليون يورو
|
دافيد مايورال
|
ريال مورسيا
|
قاديش
|
انتقال حر
|
كريستيان أركو سابيلو
|
قاديش
|
أوخيدو
|
انتقال حر
|
برونو سوريانو
|
فياريال
|
اعتزال
|
انتهاء عقد
|
سانتي كاثورلا
|
فياريال
|
السد
|
انتقال حر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.