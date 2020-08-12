مُحدث | جدول جميع صفقات الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي 2020

يستعرض معكم موقع “الخليج 365” جميع صفقات الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي 2020، في جدول مُحدث أول بأول حتى اليوم الأخير من هذا السوق، في الموافق 5 أكتوبر 2020.

وتأخرت بداية سوق الانتقالات الصيفية هذا العام لمدة 18 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي علقت النشاط الرياضي في الفترة من مارس إلى منتصف يونيو الماضي.

وقررت رابطة الأندية الإسبانية المحترفة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفق توصيات الفيفا، تأجيل موعد بداية الميركاتو الاسباني هذا الصيف إلى يوم 18 يوليو، على أن تكون نهايته بعد شهرين و13 يومًا.

جدول الانتقالات يضم “الصفقات الرسمية فقط” مصحوبة بحالة كل صفقة “القيمة، الإضافات أو إعارة أو انتقال حر أو انتقال بقانون بوسمان“، مع إمكانية وجود رابط لكل صفقة حسب درجة أهميتها.

كما سيهتم “الخليج 365” بإدراج انتقالات اللاعبين العرب في أندية الدرجات الدنيا بإسبانيا “السيجوندا” وما أقل منها.

قم بتحديث هذه الصفحة بشكل يومي ليصلك كل ما هو جديد عن سوق الانتقالات الصيفية في اسبانيا

اضغط هنا لمشاهدة جدول جميع صفقات الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي 2020

???? جدول محدث للميركاتو الاسباني 2020