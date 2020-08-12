أخبار النصر| صفقة قوية مُنتظرة في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر سيحاول ضم لاعب مميز خلال الميركاتو الصيفي 2020، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق، عقب نجاحه حتى الآن من حسم 6 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وبحسب صحيفة “مكة” فإن إدارة النصر تنتظر موافقة المدرب، روي فيتوريا، من أجل حسم المفاوضات مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو، ظهير أيسر نادي جيونبك هيونداي.

ويرغب النصر في تدعيم مركز الظهير الأيسر، لاسيما مع تراجع أداء عبدالرحمن العبيد في ظل إصاباته الكثيرة، كما أنه لا يوجد له بديل قوي، باستثناء الصفقة الجديدة عبدالعزيز العلاوي الذي يفتقر للخبرة.

من هو كيم جين سو؟

اللاعب الكوري الجنوبي يبلغ من العمر 28 عامًا، وقد استهل مسيرته الكروية في أحد الفرق المحلية، ولعب بعد ذلك في العديد من الأندية الكورية، ثم كانت تجربته الاحترافية الأولى عندما انتقل إلى هوفنهايم الألماني في عام 2014.

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وقضى اللاعب 3 سنوات مع هوفنهايم، وشارك النجم الكوري، في 36 لقاءً رسميًا، صنع خلالها أسيست وحيد فقط، قبل أن يعود إلى بلاده من جديد، من بوابة فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وخلال فترة لعبه مع جيونبك هيونداي، خاض كيم جين سو، 92 مباراة رسمية، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 13 آخرين، وعلى المستوى الدولي شارك اللاعب مع منتخب كوريا الجنوبية الأول، منذ عام 2013، في 47 مباراة، سجل خلالها هدف، وصنع 4 آخرين.

ووقفت الإصابة اللعينة أمام مشاركة اللاعب كين جين سو مع المنتخب الكوري الجنوبي في بطولتي كأس العالم 2014، و2018.

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