اخبار الرياضه

روما يقترب من إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال في الميركاتو الصيفي 2020

0 نشر
مصطفى جمال 0 تبليغ

Advertisements

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة نادي روما في إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال، بضم لاعب الوسط لوكاس توريرا مقابل التخلي عن أمادو دياوارا صاحب ال23 عاما.

روما الذي يستعد لبداية مختلفة مع المالك الجديد للجيالوروسي الملياردير الأمريكي دان فريدكين، يرغب في تدعيم صفوفه بقوة خلال الموسم المقبل، ويصب أعينه على ضم توريرا البالغ من العمر 24 عاما.

واقترب روما من الإعلان بشكل رسمي عن ضم جناح السابق بيدرو، ويسعى الفريق الإيطالي لحسم صفقة جديدة من الممتاز، وتسير المفاوضات بين الطرفين بصورة جيدة.

وبدأ توريرا مسيرته في مع فريق بيسكارا، قبل أن يتألق رفقة سامبدوريا الذي خاض معه 74 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف، مما دفع أرسنال للتعاقد معه.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما يقترب من إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال في الميركاتو الصيفي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا