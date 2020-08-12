روما يقترب من إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة نادي روما في إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال، بضم لاعب الوسط لوكاس توريرا مقابل التخلي عن أمادو دياوارا صاحب ال23 عاما.

روما الذي يستعد لبداية مختلفة مع المالك الجديد للجيالوروسي الملياردير الأمريكي دان فريدكين، يرغب في تدعيم صفوفه بقوة خلال الموسم المقبل، ويصب أعينه على ضم توريرا البالغ من العمر 24 عاما.

واقترب روما من الإعلان بشكل رسمي عن ضم جناح تشيلسي السابق بيدرو، ويسعى الفريق الإيطالي لحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسير المفاوضات بين الطرفين بصورة جيدة.

وبدأ توريرا مسيرته في الدوري الإيطالي مع فريق بيسكارا، قبل أن يتألق رفقة سامبدوريا الذي خاض معه 74 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف، مما دفع أرسنال للتعاقد معه.

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