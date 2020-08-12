أخبار النصر| رقم صادم يؤكد اقتراب ضياع الدوري السعودي!

بات نادي الهلال قريبًا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، حيث يحتل الزعيم المركز الأول برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب.
ويرى الكثيرون من جماهير وإعلاميين نادي النصر أن التحكيم عرقل الفريق، باحتساب قرارات خاطئة تصب في مصلحة المنافسين، وخاصة في لقاء الديربي الأخير أمام الهلال.
لكن بالنظر إلى الأرقام، وجدنا أن هناك رقمًا يُعطي دلالة كبيرة عن سبب تراجع النصر، وخسارته العديد من النقاط في الدوري السعودي هذا العام.
وأضاع نجوم النصر في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، 48 فرصة محققة للتسجيل، خلال الـ24 جولة الماضية في مسابقة الدوري.
وبالمقارنة مع المتصدر، نجد أن الهلال يأتي في المركز الثاني بهذه الإحصائية، حيث أضاع 36 فرصة محققة للتسجيل، وهو دليل يكشف سر إهدار فارس نجد العديد من النقاط السهلة.
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