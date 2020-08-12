غرائب الميركاتو | فياريال يضم ثنائي فالنسيا بـ8 ملايين يورو

نجح نادي فياريال الإسباني، في إتمام أغرب صفقات الميركاتو الصيفي 2020، بعدما نجح في الحصول على خدمات ثنائي وسط فالنسيا فرانسيس كوكلين وداني باريخو، مقابل 8 مليون يورو فقط

وأعلن فياريال في بيان رسمي عن توصله لاتفاق مع إدارة فالنسيا لضم الفرنسي كوكلين لأربع سنوات، وسيخوض تدريبه الأول مع الفريق مساء اليوم، بعدما شارك اللاعب صاحب ال29 عاما لموسمين ونصف مع فالنسيا، لعب خلالها 89 مباراة وسجل فيها هدفً، كما منح زملائه ثلاث تمريرات حاسمة.

ونشر كوكلين رسالة وداعية لجماهير فالنسيا عبر حسابه الشخصي على تويتر: ” وصلت إلى فالنسيا قبل عامين ونصف، وكانت بدايتي صعبة بسبب الإصابة، غبت لمدة 6 أشهر، ولكني تعرفت على أعظم ما يملكه هذا الفريق وهي جماهيره، سوف أظل ممتن لكم دائما على تعاملكم معي”.

وأضاف: “حصلت على لقب كأس الملك وهو شئ تاريخي لن أنساه، رغم رحيلي لكني لم أذهب بعيدا، وسوف يظل موظفو فالنسيا وزملائي والمشجعين في قلبي، شكرا لكم”.

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وعقب الإعلان عن ضم كوكلين، استطاع فياريال حسم صفقة داني باريخو، الذي سيرتدي القميص الأصفر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، ليتدرب اليوم تحت قيادة أوناي إيمري المدير الفني الجديد للنادي الإسباني.

وقضى باريخو 9 سنوات داخل جدران الخفافيش، لكنه رحل مجانا عن صفوف الفريق، بسبب رغبة الإدارة بقيادة مالك النادي بيتر ليم في التخلص من معظم لاعبي الفريق في فترة مارسيلينو المدرب السابق بسبب اعتراضهم على رحيله.

وعلق رئيس النادي أنيل مورثي على رحيل ثنائي الوسط قائلا: “هذه التغييرات التي يشهدها نادي فالنسيا في جميع الجوانب لأننا نقوم ببناء فريق جديد، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، فمستوى الفريق تراجع في الموسم الماضي وهذا أضر بالنادي على الصعيد الاقتصادي كذلك”.

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