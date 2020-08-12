رياضة | غزل المحلة يجري مسحة كورونا قبل عودة المظاليم

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قامت اللجنة الطبية التابعة لإتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، بالتوجة إلي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفريق غزل المحلة قبل إستئناف القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري مرة أخري.

وأجرت اللجنة الطبية المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري والعمال من أجل الإطمئنان عليهم قبل عودة المسابقة مرة أخري.

ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته مرة أخري عقب ظهور نتيجة المسحات الخاصة بهم في حالة سلبية جميع العينات قبل مواجهة فريق الرجاء في الجولة المقبلة.

يذكر أن غزل المحلة يحل في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من خلال لعب 17 مباراة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.