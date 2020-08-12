رياضة | بلدية المحلة يجري مسحة كورونا قبل إستئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يجري مسحة كورونا قبل إستئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري فريق بلدية المحلة، اليوم الأربعاء، المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد للأعبين والجهاز الفني والإداري وعمال غرف الملابس قبل إستئناف الدوري مرة أخري.



وسوف يبدء الفريق في التدريبات الخاصة بهم بعد إعلان نتائج بسلبية العينات إستعداد لمواجهة مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.



يذكر أن بلدية المحلة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 17 مباراة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.