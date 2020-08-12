رياضة | سلبية المسحة الاول للكشف عن فيروس كورونا ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية المسحة الاول للكشف عن فيروس كورونا ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولى نادى بنى سويف متصدر المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني، سلبية عينات المسحة الاولى، التى أجريت لصفوف لاعبي الفريق الكروى الاول، والجهاز الفنى والادارى والطبي استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

وكانت إدارة نادي بنى سويف قد قامت بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والجهاز الفني على نفقة النادي الخاصة، بعد تأخر اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن موعد المسحات.

وقال محمد الواضح، عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف : وصلتنا نتائج العينة الأولى للمسحة وجاءت جميعها سلبية ومن المنتظر أن يستمر الفريق في تدريباته بداية من الاسبوع القادم بحضور جميع اللاعبين تحت قيادة حسن موسي المدير الفني للفريق ، وينتظر الجهاز الفنى للفريق نتائج المسحة الطبية التى تم إجراؤها .

ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف وطهطا .

