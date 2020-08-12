رياضة | عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت عدة أندية أوروبية في سباق التعاقد مع رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبذل الأهلي محاولاته لضم اللاعب بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته مع هيدرسفيلد، وعودته مرة أخرى لفريقه.

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وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أن اللاعب تلقى عرضين من نادي تركي وآخر إيطالي، لضم الاعب مطلع الموسم المقبل.

ويرغب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، في ضم اللاعب بشكل نهائي، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.

وكشفت بعض المصادر، أن اللاعب يدرس العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ خطوته القادمة، لا سيما وأن عقده ينتهي في صيف العام المقبل.