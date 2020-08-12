رياضة | الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، بشرى سارة لجماهير النادي قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وأكد الجهاز الطبي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق سيكون جاهز لمواجهة القمة، عقب اقتراب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح طبيب الفريق، أن اللاعب تتحسن حالته وسيكون جاهز خلال أسبوع للمشاركة بالتدريبات الجماعيه خاصه بعد أن بدأ المرحلةالمرحلة الأخيرة من التأهيل بشكل جيد.

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وتعرض ياسر إبراهيم، للإصابة في لقاء الأهلي الودي أمام الجونة بجزع في الكاحل، بالمباراة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في مباراة القمة المصرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 22 أغسطس الجاري.