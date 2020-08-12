الامارات | نادي الوصل يتعاقد مع حسن إبراهيم

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوصل يتعاقد مع حسن إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط حسن إبراهيم قادماً من شباب الأهلي، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويعد حسن إبراهيم أولى صفقات الوصل على مستوى اللاعبين المواطنين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد "الإمبراطور" مع الأرجنتيني نيكولاس أوروز والبرازيلي سانتوس نيريس.
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