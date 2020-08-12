شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تكشف دور الصفقات في حصد الملكي «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إيطالية الـ 6 لاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد لم يكن لهم دور مؤثر في تحقيق لقب الليجا، الغائب عن النادى الملكى منذ عام 2017، ليرفع رصيده إلى 34 لقبا في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وأكدت التقارير أن إدارة النادى الملكى تعاملت مع الموسم الأخير بشكل مختلف بعدما أصرت على تواجد زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية، بالإضافة إلى تدعيم الفريق الملكى بصفقات، أبرزها ضم هازارد من صفوف تشيلسى، والتى تعد الصفقة الأغلى في الميركاتو الماضى، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، بطلب من المدرب زيدان.

وعانى البلجيكى من سوء حظ كبير، بسبب الإصابات التي تعرض لها، حيث لم يُشارك سوى في 16 مباراة بالبطولة، وسجل هدفًا وحيدًا، وصنع 6 أخرى. ومن المقرر أن يدفع ريال مدريد لتشيلسى نحو 35 مليون يورو، منها 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدورى الإسبانى، و15 مليونا لتأهله إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما انضم الشاب الصربى يوفيتش، صاحب الـ22 عاما، لصفوف ريال مدريد في الصيف، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألمانى، مقابل 60 مليون يورو.

وفشل يوفيتش في ترك بصمة قوية مع الميرنجى، نظرًا لعدم نجاحه في إقناع زيدان، وإصاباته التي أبعدته لفترات وسلوكه خارج الملعب.

وشارك يوفيتش في 16 مباراة في «لاليجا»، وسجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا فقط، رغم أن الجماهير علقت عليه آمالا كبيرة لقيادة هجوم الفريق في المستقبل، لكنه أصبح قريبًا من الرحيل هذا الصيف.

أما المدافع البرازيلى ميلتاو، فتعاقد معه الميرنجى في الصيف، قادمًا من بورتو البرتغالى مقابل 50 مليون يورو. وشارك ميليتاو في 14 مباراة فقط في الليجا، نظرًا لكونه بديلا للثنائى راموس وفاران، ورغم أنه ظهر بمستوى متذبذب على مدار الموسم، إلا أنه بعد عودة النشاط قدم مردودًا طيبًا. وأصر زيدان على ضم مواطنه فيرلاند ميندى من صفوف أوليمبيك ليون في الصيف مقابل 48 مليون يورو، لإشعال المنافسة مع مارسيلو في مركز الظهير الأيسر. وشارك ميندى في 24 مباراة في الليجا، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 4 أخرى، وقدم أداءً ممتازًا على المستوى الدفاعى، نظرًا لأن مارسيلو يمثل ثغرة دفاعية كبيرة بالفريق. ويُعد ميندى هو أكثر الصفقات مساهمة في تتويج الريال باللقب، نظرًا لأدائه المميز طوال الموسم. وضمن سياسة ريال مدريد الجديدة بالتعاقد مع المواهب الشابة، انضم رودريجو جويس من صفوف سانتوس البرازيلى، مقابل 45 مليون يورو.

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وشارك اللاعب صاحب الـ19 عاما في 19 مباراة في الليجا وسجل هدفين، وهو رقم لم يكن يتوقعه اللاعب نفسه في أول موسم له مع الفريق. واستغل اللاعب البرازيلى أزمة بيل وعدم مشاركته، حيث أقنع زيدان بالاعتماد عليه، وحتى على الطرف الأيسر في بعض المباريات التي غاب عنها هازارد.

ولم تكن بصمة أريولا، الحارس الفرنسى المنضم لريال مدريد على سبيل الإعارة، قادمًا من باريس سان جيرمان، كبيرة في ظل الموسم الاستثنائى للحارس البلجيكى الأساسى تيبو كورتوا.