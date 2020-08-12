شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند: «سانشو» سيبقى معنا خلال الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مايكل زورك، المدير الرياضى لنادى بروسيا دورتموند، أن الجناح الإنجليزى جادون سانشو لاعب الفريق، سيبقى في صفوف النادى خلال الموسم المقبل.

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية، ربطت الجناح الإنجليزى بالرحيل عن دورتموند خلال الصيف الحالى، للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

وقال زورك في تصريحات نشرها الحساب الرسمى للنادى الألمانى: «نخطط لوجود جادون سانشو، سيلعب معنا الموسم المقبل، هذا القرار نهائى، وأعتقد أن هذا يجيب عن جميع الأسئلة».

وأضاف المدير الرياضى لنادى دورتموند: «الصيف الماضى قمنا بتعديل راتب جادون ليتناسب مع تطور أدائه، لذلك قمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023 في ذلك الوقت».

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جدير بالذكر أن النادى الألمانى سبق أن حدد العاشر من أغسطس كموعد نهائى للسماح لسانشو بالرحيل عن الفريق إذا جاء له العرض المناسب.

جادون سانشو، مواليد 25 مارس 2000، هو لاعب كرة قدم إنجليزى يلعب في مركز الجناح الأيمن لصالح نادى بروسيا دورتموند في الدورى الألمانى الدرجة الأولى والمنتخب الإنجليزى لكرة القدم.

كان سانشو سابقًا لاعبًا شابًا مع واتفورد ومانشستر سيتى، وقع عقده الأول مع دورتموند في 2017. في موسمه الثانى، حجز مركزا أساسيا في الفريق الأول وتم اختياره ضمن فريق الموسم في الدورى الألمانى 2018–19. قبل موسم 2019–20، فاز سانشو بكأسه الأول بعد فوز بكأس السوبر الألمانى أمام بايرن ميونخ.

كان سانشو جزء من فريق الشباب الإنجليزى الذي فاز بكأس العالم تحت 17 سنة لعام 2017 وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2018.