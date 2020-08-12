شكرا لقرائتكم خبر عن «الشياطين الحمر» يجهز 70 مليون يورو لخطف صخرة نابولي فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى في مفاوضات جادة مع نظيره نابولى لضم مدافعه السنغالى العملاق كاليدو كوليبالى، خلال الميركاتو الصيفى، لترميم دفاعات «الشياطين الحمر»، الموسم المقبل.

كان فريق مانشستر يونايتد تواصل مع نابولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أملًا في التعاقد مع كوليبالى، لكنه فضل ضم هارى ماجواير، مدافع ليستر سيتى السابق، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترلينى، كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكانت تقارير إيطالية أكدت أن نادى مانشستر سيتى اقترب كثيرًا من التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، حيث تواصل مسؤولوه بالفعل مع نابولى، للاستفسار عن طلباتهم المالية بشأن الصفقة، لكن مانشستر يونايتد عاد للاهتمام بالمدافع السنغالى بشكل مفاجئ، في ظل تعثر مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند لضم سانشو، ويصر نادى دورتموند على الحصول على 120 مليون يورو، نظير التخلى عن خدمات النجم الإنجليزى المتألق، وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد، رغم حماس النادى الإنجليزى لضم اللاعب.

وأشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية إلى تقدم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى بعرض مالى ضخم لخطف المدافع السنغالى العملاق، حيث وصلت قيمته لـ70 مليون يورو بجانب بعض الامتيازات المادية التي ستمنح للاعب من خلال راتبه الأسبوعى والشهرى.

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وأنفق نادى نابولى 180 مليون يورو على صفقات جديدة خلال العام الأخير، وهو ما يجعله في حاجة لضخ 150 مليون يورو إلى خزينته، تجنبًا للسقوط في فخ مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبى للعب النظيف.

بدوره، يرحب النجم السنغالى بالانتقال إلى الدورى الإنجليزى الممتاز، إلا أنه أكد في تصريحات صحفية، يونيو الماضى، أنه سعيد في النادى الإيطالى، وأنه يترك مسألة الرحيل في يد إدارة نابولى.

وعانى مانشستر يونايتد من أزمة دفاعية واضحة خلال الموسم الأخير، رغم دعم صفوفه بالظهير الأيمن الشاب أرون وان بيساكا إلى جانب ماجواير، وأكدت تقارير عديدة أنه يسعى للتعاقد مع مدافع جديد بجانب ماجواير.

وتأسس مانشستر يونايتد في 1 مارس من عام 1878، وكان يسمى النادى آنذاك باسم نيوتن هيث سكة حديد لانكشاير ويوركشاير وتم تأسيسه من قبل مجموعة من عمال سكة حديد في مانشستر وتم اختصار الاسم بعد ذلك إلى نيوتن هيث وانضموا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز في 1892، وواجه النادى الإفلاس عام 1902 ولكن جون هنرى ديفيز أنقذ النادى ودفع الديون وغير الاسم إلى مانشستر يونايتد وغير ألوان الفريق من الذهبى والأخضر إلى الأحمر والأبيض، وفاز النادى بالدورى عام 1908 وبالمعونة المالية من ديفيز انتقل النادى إلى الملعب الجديد ملعب أولد ترافورد في 1909، وعين اليونايتد السير مات بسبى كمدرب للفريق بعد الحرب العالمية الثانية وكانت سياسته التي تعتمد على لاعبين من نادى الشباب جلبت نجاحًا عظيمًا للنادى، وفاز الفريق بالدورى عامى 1956 و1957، لكن هذا النجاح تأثر بعد كارثة ميونخ الجوية عام 1958 ومات 8 من لاعبى الفريق، لكن عندما تعافى السير بسبى من إصابته جراء حادثة ميونخ بنى فريقًا عظيمًا آخر استطاع الفوز بالدورى عامى 1965 و1967، ومن ثم أصبح مانشستر يونايتد أول نادٍ إنجليزى يفوز بكأس أوروبا 1967–68 بعدما فاز على نادى بنفيكا في النهائى، ولم يرَ النادى نجاحًا عظيمًا مرة أخرى حتى التسعينيات، عندما قاد السير أليكس فيرجسون الفريق إلى 8 بطولات دورى في إحدى عشرة سنة. وفى 1999 أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يفوز بالدورى وكأس إنجلترا ودورى أبطال أوروبا في موسم واحد.