- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليكتشتاينر يعلن إعتزاله نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
أعلن المدافع السويسري ستيفان ليكتشتاينر إعتزاله كرة القدم نهائياً عن عمر 36 عاماً بعد مسيرة دامت 19 عاماً في الملاعب الأوروبية
وكان صاحب الـ 36 عاماً قد لعب مع نادي أوغسبورغ الألماني في الموسم الماضي لكنه لم يلعب سوى 20 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.
وخاض الظهير الأيمن 106 مباريات دولية مع منتخب بلاده سويسرا بين عامي 2006 و2020 وتمكن من تسجيل 8 أهداف.
وتنقل ليكتشتاينر بين عدة نوادي أوروبية هي غراسهوبر، ليل، لاتسيو، يوفنتوس وارسنال قبل الإنتقال إلى المانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليكتشتاينر يعلن إعتزاله نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.