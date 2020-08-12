ليكتشتاينر يعلن إعتزاله نهائياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلن المدافع السويسري ​ستيفان ليكتشتاينر​ إعتزاله كرة القدم نهائياً عن عمر 36 عاماً بعد مسيرة دامت 19 عاماً في الملاعب الأوروبية

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وكان صاحب الـ 36 عاماً قد لعب مع ​نادي أوغسبورغ الألماني​ في الموسم الماضي لكنه لم يلعب سوى 20 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.

وخاض الظهير الأيمن 106 مباريات دولية مع منتخب بلاده ​سويسرا​ بين عامي 2006 و2020 وتمكن من تسجيل 8 أهداف.

وتنقل ليكتشتاينر بين عدة نوادي أوروبية هي ​غراسهوبر​، ليل، ​لاتسيو​، ​يوفنتوس​ و​ارسنال​ قبل الإنتقال إلى المانيا.