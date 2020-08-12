تاونسند: زاها يستحق اللعب في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أشار اللاعب أندروس تاونسند إلى أن زميله في ​كريستال بالاس​ ويلفريد زاها يجب أن يلعب في دوري أبطال أوروبا.



وقال تاونسند: "يمكن أن يلعب ويلفريد زاها لأفضل أندية في العالم. إنه أكثر لاعب موهوب لعبت معه على الإطلاق ويجب أن يلعب في دوري الأبطال".

وأضاف: "أنا ممتن جدًا لوجوده في كريستال بالاس، والجميع في النادي ممتنون، وإذا بقي معنا بعد هذه النافذة سنكون أكثر امتنانًا! إذا كان هذا هو الحال، فأنا متأكد من أنه سيحظى بموسم رائع آخر".