شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هورنر: لقد خاطرنا في جائزة الـ70 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 افصح مدير فريق ​​رد بُل​​ النمساوي المنتمي لبطولة العالم لسباقات سياراة ​​فورمولا وان​​، ​​هورنر​​ أن فريقه خاطر في السباق الاخير.

وقال هورنر:"قرار إستراتيجية بدء سباق ​جائزة الـ70​ الكبرى بإطارات أكثر قساوة لفرستابن كان مخاطرة". واضاف هورنر:" لم نخجل أبدًا من المخاطرة المحسوبة على إستراتيجيات مختلفة وكان ذلك أحد أكبر نقاط قوتنا على مر السنين. كنا مستعدين لتحمل المخاطر وهذا يعني أن على السائقين القيام بوظائفهم".

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