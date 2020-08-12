شكرا لقرائتكم شاهد كمونة ولاعبي جمهورية شبين يخضعون لمسحة كورونا استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى اليوم الأربعاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين والجهاز الفني والادارى المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا، حيث تم أخذ المسحة الاولى لجميع اللاعبين والجهاز الفنى بالكامل بقيادة سمير كمونة نجم الأهلي السابق حيث قامت اللجنة الطبية التابعة للإتحاد المصري لكرة القدم بعملها فى تواجد جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية وذلك تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية والمقرر لها يوم السبت القادم.

وقام سمير كمونة المدير الفنى للفريق ومحمد معوض المدير التنفيذى لنادى الجمهورية بتفقد الملعب والنجيل ومستلزمات التدريب والاطمئنان على المستوى العالى الذى وصل اليه أرض الملعب فى الفترة الحالية.



جمهورية شبين (1)



جمهورية شبين (2)



جمهورية شبين (3)



جمهورية شبين (4)

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

من ناحية أخرى، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عامًا، وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا، ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل.