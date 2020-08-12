شكرا لقرائتكم طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الطنطاوي، وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :- المدير الفني: محمد صلاح. مدرب عام: سعيد عبدالعزيز. مدرب: تامر عبدالحليم. مدرب: وليد المحروقي. مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة. رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك. Advertisements مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة. المدير الإداري: جمال بشير. إداري: خالد عبدالسلام. إداري: احمد محسن. شئون لاعبين: محمد العناني. تأهيل اصابات: اكرم صبحي. تأهيل اصابات: احمد موسي.

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