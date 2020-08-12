شكرا لقرائتكم السلحدار: الاسماعيلى يقدر ظروف المصري الصعبة بسبب اصابات كورونا ونقدر التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أدهم السلحدار المدرب العام للنادى الاسماعيلى أن ناديه يقدر الظروف الصعبة التى يعيشها فريق المصرى البورسعيدى بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه وجهازه الفنى والادارى بفيروس كورونا ، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" الاسماعيلى سوف ينتظر القرار النهائى لإتحاد الكرة بشأن المباراة عقب ظهور نتائج مسحة كورونا لفريق المصرى".

وتابع السلحدار :" فى حالة تأجيل مباراة المصرى البورسعيدى سوف نستبدلها بمران طبيعى فلا بديل أمامنا لإقامة مباراة ودية فى ظل انشغال كل فرق الدوري بالمباريات الرسمية".

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادي المصري خضع لمسحات فيروس كورونا للاعبين الكبار بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفني و الناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للإطمئنان النهائي على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

وعلم " اليوم السابع " أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي تأجيل مباراة المصري المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعه المقبلة بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين و أفراد الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري المدير الفني .

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.