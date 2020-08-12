شكرا لقرائتكم فى اليوم العالمى للشباب.. فضل الله يقترح إطلاق مبادرة " خلوة مصر للشباب " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة " خلوة مصر للشباب" وهى أول خلوة يتم تنظيمها للشباب المصرى تستلهم الأفكار الإبداعية والإبتكارية لاستشراف مستقبل مصر.

وأوضح فضل الله "ان الشباب يمثل القوة الحقيقية في البقاء والبناء، وبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذى يوافق اليوم 12 أغسطس.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

وأشار فضل الله إلى أنه يتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مبادرة " خلوة مصر للشباب "، والخلوة تتضمن ثلاث جلسات رئيسية :

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١- الشباب المصرى بين الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية

٢- الشباب ووظائف المستقبل

3-الشباب وتصدير صورة الدوله

جدير بالذكر أن دول العالم تحتفل ، اليوم، بيوم الشباب العالمي لعام 2020 تحت شعار "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".

ويهدف يوم الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للاحتفال بالشباب وسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعا وأهمية مشاركتهم في الحياة والعمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.