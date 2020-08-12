شكرا لقرائتكم طبيب أسوان يؤكد شفاء أجد لاعبي الفريق من فيروس كورونا بعد المسحة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، شفاء أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا والذي كانت قد تأكدت إصابته عقب المسحة التي أجريت للفريق بعد عيد الأضحى، وقال عبد الغفار في تصريحات خاصة، أن نتائج اللاعب الأول قد تحولت إلى سلبية ويؤدي اللاعب تدريبات انفرادية في الفترة الحالية قبل الانضمام إلى الفريق، فيما يواصل اللاعب الثاني فترة العزل انتظاراً لتحول نتائجه في الفترة المقبلة.

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، الثلاثاء، بعدد 34 لاعباً وجهاز فنى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وكانت المسحات السابقة قد أظهرت إيجابية حالتين فى أسوان وتم عزلهما بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد عبد الغفار.

وفى سياق متصل، عقد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان اجتماعا بلاعبى الفريق، وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة تصحيح وتغيير الصورة التى ظهر عليها الفريق فى مباراة مصر المقاصة، وضرورة عودة الروح القتالية لمصالحة الجماهير، والالتزام الكامل بالتعليمات الفنية للجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء مصر المقاصة، وكيفية تحقيق الكثافة الهجومية واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

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وطالب المدير الفنى اللاعبين بجماعية الأداء من خلال تقارب الخطوط وتحقيق المساندة الهجومية والدفاعية مع أهمية عامل إرتفاع معدلات التركيز طوال أوقات المباراة، فيما تابع التدريب من خارج الخطوط، محمد سيد حامد أمين صندوق النادى وعضو لجنة الكرة المرافق للفريق للإشراف على المعسكر خلال هذه الفترة برفقة إيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية فى يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى الذى توقف فى شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان فى أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادى الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبى والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل فى المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/2، فى لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.