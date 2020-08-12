شكرا لقرائتكم استاد الاهلي .. مروان كنفاني ينصح الخطيب بالاتعاد عن "الشامتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استاد الاهلي أبدى مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق سعادته بافتتاح استاد الاهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يتم الإعلان عنه مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد ، وقال كنفاني: «عندما تشرفت بالانتماء للنادي الأهلي في شهر أبريل من عام ١٩٦١ كان رئيس النادي المرحوم أحمد عبود باشا، وقد تتابع رؤساء النادي الأهلي على قيادته، وجميعهم شخصيات محترمة وأمينة، أدوا مهمتهم بنجاح، بالعمل على تطوير النادي الأول في مصر وكل البلاد العربية والإفريقية».

استاد الاهلي

وأضاف: «يرأس النادي الأهلى حالياً محمود الخطيب، وهو أصغر سنًّا من سابقيه، وقد أدار مسؤولية رئاسة النادي بحكمة واقتدار، ليؤكد الجميع جدارته بشغل هذا المنصب الصعب» ، ووجه كنفاني التحية للخطيب الرئيس الناجح ، ونصحه أن يتغاضى عن الشامتين والحاقدين، ويستمر في العمل الناجح لرفعة نادينا الحبيب.

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على صعيد متصل ، قرر مسئولو النادى ، بالتنسيق مع شركة استادات، تغيير ألوان كراسى مدرجات ملعب السلام بالكامل من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وتم ترقيمها ليصبح أول ملعب فى مصر مرقم بشكل كامل، وذلك بعدما تم تغيير ملعب السلام لاستاد الأهلى وسيتم افتتاحه مساء اليوم، الأربعاء، بحضور مجلس الأهلى ووزير الشباب والرياضة وعدد من كبار المسئولين.

استاد الاهلي

ويشارك عدد كبير من نجوم الأهلى القدامى فى مباراة كرة قدم على هامش افتتاح الاستاد الأهلي، ومن المقرر أن يشارك فى المباراة أكثر من لاعب عبر أجيال مختلفة منهم، خالد بيبو وأمير عبد الحميد وشريف عبد الفضيل وإسلام الشاطر ووائل رياض "شيتوس" وأحمد أبو مسلم وأيمن شوقى وأحمد شوبير.