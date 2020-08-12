شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.

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ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة بين منصور ولاعبى الزمالك، فى الصالة المغطاة الخاصة بالنادى، للحديث عن أخر مواجهات الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، والتى جمعت بينهما مساء الإثنين، الماضى، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم فرجانى ساسى للأبيض بالهدف الأول، فيما نجح زعيم الثغر فى خطف نقطة التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق لاعبه أحمد راشد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.