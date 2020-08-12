شكرا لقرائتكم مفاجأة.. رمضان صبحى يجمع متعلقاته من غرفة الملابس بالأهلى ويعود لهيدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي المنتهية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي جمع متعلقاته وحزم حقائبه من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وذلك بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي ، وطلب هيدرسيفيلد الإنجليزي من رمضان صبحي العودة لانجلترا خلال الأيام المقبلة قبل تحديد وجهته المقبلة حيث يرغب النادي الأنجليزي في تحقيق أكبر قيمة من عائد بيعه في الموسم الجديد.

وقدم رمضان صبحي مستويات رائعة مع الأهلي قبل تفشي فيروس كورونا في العالم الأمر الذي استدعي ايقاف النشاط الكروي عالميا في الوقت الذي رفض هيدرسيفيلد طلب الأهلي بمد اعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم.