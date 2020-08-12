شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر ذئاب الجبل بسلبية مسحة كورونا الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي المقاولون العرب، بسلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام نادى سموحة والمقرر إقامتها الخميس ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وسافر الفريق إلى الأسكندرية بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة استعداداً لمواحهة الفريق السكندري.

من جهته، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق فى المركز الثانى وضمان التأهل لإحدى بطولتى أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته فى الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وفى كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحى على أهمية التحلى بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.