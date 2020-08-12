شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا، مدير النشاط الرياضى بنادى المصرى البورسعيدى، تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن النادى البورسعيدى ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، وعبدالظاهر السقا، وذلك قبل مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى كانت من المقرر أن تجمع بينهما فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

ونشر عبد الظاهر السقا عبر الاستورى الخاص به عبر تطبيق واتس آب: "بقالى 46 سنة باكل واشرب ومكنتش حاسس بنعمة التذوق النهاردة بس حسيت أنى كنت مقصر مع ربنا فى الحمد على هذه النعمة.. الحمد لله".

Advertisements

أكد عبد الظاهر السقا، من قبل أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أجل تأجيل مباريات الفريق بعد ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، وأضاف عبد الظاهر فى تصريحات خاصة أن رئيس اللجنة الطبية أكد أنه ليس مختصًا بتأجيل المباريات.

وأوضح عبد الظاهر أنه تواصل مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، ويقوم النادى حاليا بإعداد مذكرة لتقديمها للاتحاد من أجل تأجيل مبارياته لأنه لا يوجد لاعبين لخوضها، مُعربًا فى تصريحاته لـ "اليوم السابع"، عن اندهاشه من تفاقم الإصابات خاصة أن الأمور كانت جيدة حتى مباراة الزمالك واللاعبين لم يغادروا المعسكر عقب اللقاء، وغير معروف سبب تطور الإصابات بهذا الشكل.

وكان طارق العشرى قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وقال العشرى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعيًا وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التى خضعنا لها قبل مباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعبًا من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى وأنا وعبد الظاهر".